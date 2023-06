LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | fuggitivi sulle rampe del primo GPM | il gruppo accelera

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELDI SVIZZERA DALLE 14.00 14.42 Ci siamo! Ihanno iniziato la salita di La Morra!GPM di questoGen, è una salita di 6.4 km al 4.8% di pendenza media. 14.40 Ilha aumentato la sua andatura in vista della prima salita del percorso odierno. 14.35 Sui GPM di La Morra e di Novello verrà inoltre assegnata la prima Maglia Azzurra di questoGen. 14.29 70 km al traguardo di Cherasco, ilva verso Pocapaglia e da lì verso i piedi della salita della Morra. 14.26 In archivio le prime due ore ...