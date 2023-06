LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | finale esplosivo a Cherasco

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella secondadelGen! La Corsa Rosa per gli U23 si appresta ad affrontare la primain linea dopo che la cronometro di Aglié ha assegnato la prima Maglia Rosa al belga Alec Segaert.si rimane in Piemonte per la San Francesco al Campo-, frazione di 151 km dalmolto interessante. Nella prima parte della frazione ci sarà il solo Pilonetto (3,6 km al 7%) ad interrompere il disegno pianeggiante, mentre la seconda metà del tracciato sarà molto mossa. Prima La Morra, coi suoi 6.4 km al 4.8%, poi i 4.1 km al 5.7% verso Novello che ...