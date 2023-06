LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 20 km alla fine | il gruppo insegue tre attaccanti

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELDI SVIZZERA DALLE 14.00 15.40 Darren Rafferty ha un distacco di soli 25” da Segaert in classifica. Gelders ne ha invece 37. 15.36 Continuano a lavorare insieme Gelders, Rafferty e Zamperini. Ilè ora distante 1’05” dtesta della corsa. 15.33 I corridori stanno per affrontare per la prima volta i 1600 metri al 4,2% che portano al traguardo di Cherasco. 15.29 I due inseguitori raggiungono il battistrada! Si forma un terzetto in testa composto da Edoardo Zamperini (Zalf Euromobil Fior) Gil Gelders (Soudal Quick Step Devo Team) e Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon). 15.27 30 km al traguardo! 15.26 Ilsi avvicina ed ha ...

LIVE Giro Next Gen 2023, tappa di oggi in DIRETTA: finale esplosivo a Cherasco, ci prova Busatto OA Sport

