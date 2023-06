LIVE Giro Next Gen 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 10 km al traguardo Zamperini in testa con Gelders e Rafferty

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELDI SVIZZERA DALLE 14.00 15.55 Il gruppo non si arrende! L’obiettivo dei team sarà quello di diminuire il ritardo ai piedi della rampa finale, dove qualcuno proverà di certo l’azione personale. 15.54 I battistrada mantengono 53” di vantaggio quando mancano 10 km! 15.53 Strada mossa ma non impegnativa fino agli ultimi 1600 metri al 4,2% che decideranno la corsa! 15.52 Non scende il distacco dei tre battistrada! 15.51 A questo puntopuò sognare anche la Maglia Rosa! Ricordiamo che l’irlandese ha un distacco da Segaert di 25”! 15.50 15 KM AL! 15.49...

Il portacolori della Ag2r Citroën, infatti, è prossimo al ritiro che avverrà a fine stagione e l'organizzazione della corsa ...15.06 Tra i due corridori in fuga quello messo meglio in classifica generale è Zukowsky.