LIVE Berrettini-Sonego | ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GOJO (2° MATCH DALLE 11.00) 15.00 L’ultimo match giocato dasull’erba risale al terzo turno di Wimbledon 2022, quando l’azzurro si arrese per 6-1, 6-2, 6-4 a Rafa Nadal. Il piemontese ha concluso la scorsa stagione su questa superfice con lo score di 5 partite vinte e 4 perse. 14.57 Sull’erbaè in una serie di nove partite vinte consecutivamente. Lo scorso anno il romano ha giocato due soli tornei su questa superfice,e Queen’s, vincendoli entrambi. L’azzurro però a causa della positività al Covid-19 non ha giocato a Wimbledon, dove è arrivata l’ultima sconfitta su erba: nel 2021 in finale contro Djokovic. 14.54invece è reduce da un ottimo Roland ...