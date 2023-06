LIVE Berrettini-Sonego | ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | manca sempre meno al derby azzurro | in programma non prima delle 15

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GOJO (2° MATCH DALLE 11.00) 14.06 Lorenzo Musetti conquista il primo set contro Borna Gojo per 7-6 (4) sul centrale di. Dopo questo match e non15.00 sarà il momento deltra. 12.56 Iniziato ilsul campo centrale del torneo di, dove non15.00 toccherà al. Jiri Lehecka ha battuto in rimonta Marcos Giron con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Ora scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Borna Gojo. 12.54 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla ...