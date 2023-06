LIVE Berrettini-Sonego | 1-6 | 1-4 ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | doppio break per il piemontese nel secondo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GOJO (2° MATCH DALLE 11.00) A-40 Scappa lungo il dritto del romano, che aveva comandato lo scambio. Bravoa resistere alle continue accelerazioni di. 40-40 Atterra poco oltre la linea di fondo campo il lob di, messo sotto pressione dal dritto dell’avversario. 40-A Termina in rete il colpo dietro la schiena giocato dal, costretto a correre all’indietro dal passante di dritto di. 40-40 Prima vincente per, che serve nuovamente ad uscire. 30-40 Grande prima ad uscire per il, su cui non trova il campo l’avversario. 15-40 Servizio e dritto per. 0-40 ...