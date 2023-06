LIVE Berrettini-Sonego | 1-6 | 0-4 ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | doppio break per il piemontese nel secondo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GOJO (2° MATCH DALLE 11.00) 40-30 ACE al centro per. 30-30leva il tempo all’avversario sul lato sinistro, costringendolo a giocare un complicato controbalzo. 30-15 Servizio al centro vincente per il romano. 15-15 Comanda con il dritto, che prima si apre il campo con il diagonale e poi chiude con il lungolinea. 0-15 Arriva ovunque, che in allungo recupera sulla volee corta del romano e piazza un buon lob negli ultimi centimetri di campo. Prima di iniziare a giocare il gameè parso sofferente, come se avesse sentito qualche acciacco fisico. 4-0 Gioco: ACE ad uscire per il ...