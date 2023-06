LIVE Berrettini-Sonego | 1-6 | 0-0 ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | il piemontese domina il primo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GOJO (2° MATCH DALLE 11.00) SECONDO SET Da una parte un Lorenzoin grandissimo spolvero sia al servizio che da fondo campo. Dall’altra un Matteotroppo falloso da fondo campo, e non aiutato costantemente dalla prima di servizio. Questi due fattori messi insieme spiegano il netto punteggio maturato nelset. 6-1 Gioco eset: il torinese muove bene il proprio avversario, forzando l’errore. A-40 Prima al centro a 197 km/h per il, che ritorna a set point. 40-40 Il dritto disbatte sul nastro e ricade nella metà campo del torinese. 40-30 Prende in mano lo scambio con la risposta ...