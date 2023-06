LIVE Berrettini-Sonego | 1-4 ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | break in apertura per il piemontese

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GOJO (2° MATCH DALLE 11.00) Seconda 15-40 Risposta diche rimane corta, ma non riesce ad approfittarne, con la palla che termina in corridoio. Seconda 15-30 Stecca con il dritto in avanzamento il romano, dopo una prima al corpo dell’avversario. 15-15 Termina in corridoio l’attacco di dritto di, che aveva provato a seguire una buona prima. 15-0 Scappa in lunghezza il dritto inside-in di, che era riuscito a girarsi su questo colpo dopo una sfida di back sulla diagonale sinistra. Inizio di partita impressionante al servizio per Lorenzo. Ilha messo in campo 13 prime su 17, perdendo soli due punti con ...