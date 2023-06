LIVE Berrettini-Sonego | 0-0 ATP Stoccarda 2023 in DIRETTA | iniziato il derby azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-GOJO (2° MATCH DALLE 11.00) 30-15 ACE ad uscire per il torinese. 15-15 Pizzica la riga la prima al corpo di. Termina in corridoio la risposta in contenimento del romano. 0-15 Inizia il match con un doppio fallo il piemontese, che spinge la seconda di servizio. Al servizio Lorenzo. PRIMO SET 15.08 Completato il riscaldamento pre partita. A breve avrà inizio il match. 15.06 Lorenzoha vinto il sorteggio ed ha scelto di iniziare la partita al servizio. 15.04 I due giocatori sono in campo. Iniziano ora il riscaldamento pre partita. 15.03 La partita sarà tutta italiana: oltre ai due giocatori infatti batte bandiera azzurra anche il giudice di sedia, Manuel Messina. 15.00 L’ultimo match ...