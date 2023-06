Litiga con la fidanzata e investe i giovani in piazza a Nola | arrestato

(Di lunedì 12 giugno 2023) Un ragazzo a bordo di una Panda inDuomo ain provincia di Napoli ieri ha iniziato a sfrecciare tra idella movida. Dopo averne investiti alcuni si è allontanato dal centro a tutta velocità. Nei pressi del comune di Camposano la sua auto si è capovolta in un incidente stradale. Almeno sette ragazzi sono stati trasportati in ospedale. Alcuni sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il giovane è stato. Secondo una prima ricostruzione il giovane aveva poco primato con la. su Open Leggi anche: Pensionato e disabile:a Roma l’insospettabile custode del «tesoro» dei narcos del Tufello Verona, il racconto di una delle vittime degli agenti: «Fermato senza un perché, picchiato e lasciato ...

la fidanzata e investe i pedoni in piazza Duomo: sette ragazzi feriti ricoverati in ospedale Incidente choc al matrimonio, si ribalta il busgli ospiti: 10 morti e 25 feriti. '...Leggi Anche Napoli, 12enne massacrato di botte da branco di 15enni: video finisce sui social Borrelli: 'Pene più aspre per i delinquenti della strada' A documentare l'accaduto sulla sua pagina ...Bambina scomparsa a Firenze, continuano le ricerche: 'Nessun riscontro sulle persone indicate dalla mamma' Terremoto a Genova, scossa di magnitudo 2.7 poco prima delle 7: l'epicentro al confinel'...

VIDEO - Inzaghi IMPAZZISCE nel finale e litiga con tutti: il MOTIVO Passione Inter

Notte di terrore a Nola (Napoli) dove, in piazza Duomo, un giovane a bordo di una Panda ha iniziato a sfrecciare tra i tanti ragazzi della movida locale seminando il panico. Pare si sia "sfogato" così ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...