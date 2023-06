L’Italia si ferma a un passo dal sogno L’Uruguay vince i Mondiali Under 20 | Casadei e compagni ko in finale

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023)non è riuscita nell’impresa dire i20. Gli azzurri sono stati sconfitti dalper 1-0 nellaandata in scena all’Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata (Argentina) e si sono così dovuti accontentare del secondo posto, dopo la terza piazza del 2017 e la quarta posizione del 2019. Il risultato è comunque ragguardevole e ribadisce la buona caratura del movimento giovanile tricolore, ma resta l’amaro in bocca per non essere riusciti a conquistare il primo titolo iridato della storia all’esordio assoluto nell’atto conclusivo della rassegna di categoria. I ragazzi del CT Carmine Nunziata si sonoti sul più bello al termine di un’emozionante cavalcata caratterizzata dal successo all’esordio sul Brasile e poi dalle ...