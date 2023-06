' L' Italia è il Paese che amo' | la discesa in campo

Addio, Silvio Berlusconi . Il leader di Forza, quattro volte premier, insomma un pezzo di storia italiana, è morto oggi, lunedì 12 giugno, ... da ogni, da ogni schieramento politico. Ma c'è ...La premier ieri è volata in Africa non per fare gli interessi dell'ma di tutta l'Europa, e ... creando particolarmente in quel, che era totalmente dipendente dall'importazione da Kiev, una ..."L'è ilche amo ." E' il 26 gennaio del 1994, Silvio Berlusconi appare sugli schermi degli italiani per annunciare che lui è il leader di un nuovo partito. E' finita la prima Repubblica , ...

Berlusconi, Lorenzo Fontana: "Ci lascia un pezzo del nostro Paese" - Italia Agenzia ANSA

Arrivano le prime reazioni dal mondo della politica e dello sport alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Questo il messaggio di Matteo Renzi, leader di Italia viva: ..."Per me è come perdere un papà". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sulla scomparsa di Silvio Berlusconi. (ANSA) ...