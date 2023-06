L' Italia dice addio a Berlusconi | lutto nazionale e funerali di Stato

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il peggioramento delle condizioni nella notte, l'"evento acuto" al mattino presto, la corsa dei figli in ospedale per l'ultimo saluto. Silviosi è spento questa mattina alle 9.30 al San Raffaele di Milano, dove si trovava da venerdì scorso per anticipare alcuni controlli legati alla leucemia cronica di cui soffriva da tempo. "Nessun allarme o criticità" avevano scritto il medico personale Alberto Zangrillo e l'onco-ematologo Fabio Ciceri nel bollettino diffuso poco dopo il nuovo ricovero. Ieri sera la figlia maggiore, Marina, era tornata in ospedale per la seconda visita di giornata, seguita a stretto giro dal fratello Pier Silvio. La situazione, secondo quanto riferito da fonti sanitarie, sarebbe però precipitata poche ore prima del decesso, in maniera quasi "inaspettata", nonostante le condizioni delicate dell'86enne ex premier che già da venerdì avevano ...