“Liquidato!” La pagina choc su Berlusconi degli 007 ucraini

(Di lunedì 12 giugno 2023) La foto di Silvioe la sovrascritta in cirillico ‘liquidato'. È questo quanto comparso nelle pagine di Myrotvoretz, il sito considerato vicino ai servizi segreti di Kiev, che ha aggiornato una lista di proscrizione, nella quale vengono resi pubblici i nomi e i dati di politici, giornalisti e personaggi pubblici di tutto il mondo, considerati nemici dell'Ucraina, per il presunto appoggio a Vladimir Putin. Oggi è spuntata la scritta rossa ‘liquidato' sulla foto del Cavaliere, che finì nel mirino dei nazionalistiper la sua trasferta in Crimea nel 2015 assieme al numero uno del Cremlino, una visita che venne vista come una legittimazione di fatto dell'occupazione russa, in seguito al quale fu dichiarato persona indesiderata a Kiev. Nelle liste finirono anche Marc Innaro, già corrispondente Rai da Mosca, accusato di essere ...