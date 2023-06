L’Inter riparte | le richieste a Inzaghi | un obiettivo ben preciso – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 12 giugno 2023)sarà attesa probabilmente fra neanche un mese al primo appuntamento della stagione 2023-2024 (vedi articolo). La società, come fa sapere Tuttosport, ha già chiesto agli obiettivi. LANZA – Che Simonesarà l’allenatore delnella stagione 2023-2024 non è più in discussione. Nonostante lo sia stato per tanto tempo. Non solo: per Tuttosport a breve ci sarà l’incontro per il rinnovo del contratto, in scadenza al 30 giugno 2024. Il cammino in Europa alla fine è risultato decisivo per la conferma, ma l’per il 2023-2024 è già scritto: tornare a vincere lo scudetto. La Serie A sarà il principale traguardo da raggiungere, con tutto l’ambiente Inter che ritiene di aver buttato via il titolo nel 2021-2022 e non vede troppo soddisfacente l’ultimo ...