L'Inter investe sul futuro: mani sul 18enne danese Theo Sander La Gazzetta dello Sport

Il portiere della nazionale Under 19 scandinava dovrebbe firmare fino al 2027 e partire dalla Primavera nerazzurra: richiesta di circa due milioni e mezzo dall'Aalborg per il cartellino ...L’Inter chiude per il danese I 2,5 milioni di euro più bonus e il contratto fino al 2027, sarebbero argomenti più che convincenti per convincere l’Aalborg e il portiere (classe 2005) Theo Sander a tr ...