... aggiunge. "Quanto tempo ci vorrebbe per tornare alla regola del 60% (il rapporto massimo debito/Pil previsto dai trattati Ue, ndr) per la nostra salvaguardia comune Non avverrebbe nell'arco ...Come riportato dal Financial Times ,ha spiegato che " non ci sono più soldi disponibili ... Quest'ultimo, in particolare, mettepiatto 370 miliardi di dollari per società e privati che ......"privilegiare solo la spesa che effettivamente produce un significativo impatto positivoPil". ... Maieri ha sottolineato come "il risultato della riforma" del Patto "deve essere difendibile:...

Lindner, 'sul Mes troveremo un terreno comune con l'Italia' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Mi aspetto che l'Italia "ratifichi il trattato del Mes in un periodo di tempo abbastanza breve, dopo che avremo scambiato opinioni sugli sviluppi futuri dei prossimi anni. (ANSA) ...In ritardo sul Pnrr e ferma sul No al Mes, la premier italiana Meloni esprime riserve sul piano Ue perché chiude lo spazio fiscale per la transizione green.