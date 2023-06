L’indipendenza scozzese dipende ancora da Sturgeon e dai suoi guai

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’ultimo tweet di Nicola, un giorno prima dell’arresto e del rilascio, era per festeggiare d’aver superato l’esame teorico della patente. Nel suo primo editoriale dalle dimissioni da first minister raccontava proprio che finalmente stava imparando a guidare, poteva dedicarsi aiaffetti, tra le piccole gioie del ritiro da una vita pubblica così in vista, tutta tesa nello scontro con Londra, con cinque premier diversi, per. A febbraio, quando l’ha lasciata, erano prevalenti le lacrime delle «motivazioni familiari». Si era scritto della stanchezza, come Jacinda Ardern, e di una linea politica – considerare le prossime elezioni un «referendum di fatto» dopo che la Corte suprema inglese aveva negato a Edimburgo il potere di indire un nuovo referendum – non condivisa interamente dal partito. ...