L’incontro con Giuseppe Palomba | economista nell’Ateneo fridericiano e Padre Baldassarre Califano | assistente spirituale nella Fuci

...non è stato interrogato riguardo alla sua scelta o al momento in cui si è identificato come donna. Si è recato nell'ufficio dello stato civile indossando i suoi abiti usuali e parlando...'Fino ai ventidue, ventitré anni non pensavo a recitare, ci sono arrivato per caso e ho vissuto sulla pellela verità del teatro, scoprendomeraviglia che contribuiva a educarmi. ...'Obama Giovane, bello e abbronzato', esordisce Berlusconiun sorriso al termine di una Mosca'allora presidente russo Medvedev, 'oscurandòquesta battuta perfino il celebre ...

Meloni a Tunisi con von der Leyen e Rutte: "Obiettivo memorandum d'intesa Ue-Tunisia entro giugno" - Saied: Fmi riveda le sue ricette e troveremo una soluzione - Saied: Fmi riveda le sue ricette e troveremo una soluzione RaiNews