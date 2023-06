L’impero Fininvest | con Mediaset e Mondadori un gruppo da 4 miliardi

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 12 giugno 2023) Con la morte di Silvio Berlusconi, il, con un fatturato di quasi 4di euro e più di 15mila dipendenti, perde il suo padre fondatore. Dalla metà degli anni Settanta,è una delle maggiori realtà imprenditoriali italiane che opera nei settori della televisione, della radio, del cinema e dell'editoria. La holding controlla i gruppi(oggi MFE-MediaForEurope) e, e ha un'importante partecipazione del 30% in Banca Mediolanum. Tre partecipazioni che tutte assieme valgono in Borsa oltre 2,8di euro. Calcio, teatro e aerei Dal 2018 possiede anche il 100% dell'A.C. Monza, dopo essere stata per 31 anni proprietaria del Milan. Oltre alla passione per il calcio la holding di casa Berlusconi racconta anche il legame ...