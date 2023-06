L’impero Berlusconi | tv | libri | ville e yacht  Il rebus dell’eredità da 4 miliardi da dividere Aziende e immobili | la mappa delle proprietà

...è infatti'uomo simbolo della televisione privata italiana, avendola lui portata al successo ed avendo costruitoMediaset per decenni, per poi passarla al figlio Piersilvio . ...... essendo essa la principale fonte di informazione per la quasi totalità delle persone, focalizzando'attenzione soprattutto sull'mediatico di Silvioe su come questo sia la fonte ...' edilizia prima, la televisione poi, il calcio e la politica . ... Ha costruito unche ha segnato la storia del nostro Paese. ...dell'uomo che tanti hanno sognato di essere Silvioè ...

L'impero di Berlusconi: dalla Fininvest a Mediaset, Mondadori e Milan Sky Tg24