Liberato fa sold-out a Berlino - Musica Agenzia ANSA

Un concerto sold-out ieri, domenica, e un altro questa sera. Notevole il successo a Berlino del misterioso cantautore napoletano Liberato, che ha iniziato nella capitale tedesca il suo tour 'Tournamm' ...