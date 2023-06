Libano | la crisi economica causa un drammatico aumento dei decessi in carcere

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nel 2022 nelle carceri libanesi sono morte 34 persone. Ierano stati 14 nel 2015 e 18 nel 2018, l’anno precedente l’inizio dellache tuttora attanaglia il paese. I dati sono ufficiali, forniti dal Ministero dell’Interno. Sulle ragioni di queste morti, tuttavia, non viene data alcuna spiegazione. Amnesty International ha condotto un’indagine che collega, in modo preoccupante, l’deidei prigionieri alla cisi. Tuttavia, lanon può in alcun modo rendere giustificabile il sacrificio del diritto alla salute dei detenuti, il diniego di cure mediche ai prigionieri, l’imposizione delle spese di ospedalizzazione ai loro familiari e la mancanza di personale medico specializzato all’interno degli istituti di pena. Oltretutto, ...

denunciata in un rapporto dell'ong Amnesty International e che va di pari passo con la crisi economica. "La morte delle vittime deve risuonare come un campanello d'allarme per il governo"

È quanto emerge in un rapporto di Amnesty International che prende in esame il periodo fra il 2018 e il 2022.