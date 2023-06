L' età berlusconiana Un’autobiografia della nazione

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 giugno 2023) Antipolitica, nuovo contro vecchio, conflitti d’interesse: Berlusconi ha incarnato e reso sistemici alcuni tratti culturali italiani, e così il bipolarismo di cui è padre. Non è finita come nel Caimano perché alla lunga non è stato sovversivo. L’Italia di oggi è tutta figlia sua