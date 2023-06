Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 giugno 2023) Blahodatne, Neskuchne e Makarivka. Tre piccoliucraini delsconosciuti al resto del mondo fino a pochi giorni fa, ma diventati oggi importantissimi perché la lorozione mostra come procede spedita la controffensiva delperre i territori occupati dai russi. Myroslav Semeniuk, portavoce della sessantottesima brigata, ha annunciato alla Associated press che sei soldati russi sono stati fatti prigionieri e cheora combatterà perre ilo di Urozhayne, per poi procedere ancora più a sud. Anche i russi, tramite il canale Telegram vicino ai mercenari del gruppo Wagner ammettono che gli ucraini sonoti di almeno sei ...