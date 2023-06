L’eredità politica di Berlusconi è una coalizione di “destra-centro” oggi in gran forma

(Di lunedì 12 giugno 2023) La morte di Silvionon rappresenta solo il classico pezzo di storia che se ne va, ma è molto di più: è lo spartiacque tra un prima e un dopo. E dicendo questo siamo scontati fino al banale, se solo si considera che nella sua intensissima e poliedrica vitaè stato tante cose assieme, ma tutte accomunate dal segno del precursore. Che si trattasse di edilizia o di televisione, di calcio come di, il Cavaliere è stato sempre in anticipo sui tempi. Un vizio degli innovatori. E lui innovatore lo è stato sul serio, a dispetto di chi in questi anni ha tentato di marchiare con lettere scarlatte il suo successo imprenditoriale. Ma sono guai che capitano a chi irrompe da parvenu tanto nei salotti del nostro capitalismo quanto nella selva oscura dellae la ...

