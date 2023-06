L’eredità di Berlusconi è la sua stessa storia

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 giugno 2023) Protagonista del proprio addio come lo sanno essere soltanto coloro che hanno svolto un ruolo di primo piano nelladel proprio Paese, Silvioin realtà è come se avesse cambiato palcoscenico, balzando sull’onda delle prime pagine di media di tutto il mondo, dall’attualità alla. Alla sua scomparsa si addicono le parole di Leonardo Da Vinci: “Sì come una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire” Genio e sgregolatezza, innate capacità seduttive e dialettica pervasiva. Il verbo preferito da Silvioera dribblare, schivare ed aggirare gli ostacoli per raggiungere comunque l’obiettivo prefissato. Il repentino epilogo esistenziale dell’86enne Cavaliere del Lavoro, quattro volte presidente del Consiglio, primo tycoon ad impersonificare e ad avvalersi ...