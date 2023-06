L' epopea rossonera | prese il club dalle ceneri e vinse 29 trofei Da Van Basten a Sheva e Ibra | quanti campioni alla sua corte

(Di lunedì 12 giugno 2023) Correva il 1986 e il Milan stava per chiudere bottega. Libri in tribunale, crac societario e sportivo per la gestione di Giussy Farina. Ma il 20 febbraio a sorpresa Silvio Berlusconi acquista ile invece che a fine corsa, il Milan si avvia a diventare una delle squadre più titolate al mondo . L'era berlusconiana in casa Milan ha un bilancio positivo: 8 scudetti, 5 Coppe/Champions e...

L'ex presidente del Consiglio è morto il 12 giugno 2023. Premier per 4 volte, parlamentare in 7 legislature, imprenditore, patron del Monza dopo l': è nato il 29 settembre 1936. Da Forza Italia alla vita privata alle vicissitudini giudiziarie, ecco il racconto di uno dei protagonisti della storia recente italiana. LA GALLERYPremier per 4 volte, parlamentare in 7 legislature, imprenditore, patron del Monza dopo l': è nato il 29 settembre 1936. Da Forza Italia alla vita privata alle vicissitudini ......Sacchi in panchina firmò l'memorabile del Milan dei tre olandesi ma anche con tecnici del calibro di Fabio Capello e Carlo Ancelotti ottenne importanti successi. Lasciò la presidenza...

Estratto da "Una storia italiana" pubblicato nel 2001 da Forza Italia 24 marzo 1986. Tre mesi dopo aver salvato la società dal fallimento, Silvio Berlusconi fa il suo ingresso ufficiale nell'azionaria ...