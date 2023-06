Le parole di Berlusconi | l' ultimo video messaggio del Cavaliere

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Si è spento all'età di 86 anni Silvio. L'ex Presidente del Consiglio è deceduto presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Ricoverato da venerdì, nelle ultime ore si era aggravato. La sua ultima apparizione inrisale all'appello al voto per le amministrative. Ilè stato girato all'interno del San Raffaele agli inizi di maggio, quandoera ancora ricoverato, da come si evince dallo sguardo e dalla voce provata. Ripercorriamo le ultime dichiarazioni dell'ex leader di Forza Italia: “Per la prima volta dopo un mese mi vedete in camicia e giacca”. Continua: “Qualche notte fa, al San Raffaele, mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via”. La domanda che si è posto è stata: "Ma cosa ci faccio io qui? Per cosa sto combattendo io qui?”. ...