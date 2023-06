(Di lunedì 12 giugno 2023), morto oggi all’età di 86 anni, nel corso della sua vita ha avuto duee diverse. Il Cavaliere, infatti, si è sposato in tutto due volte, ma la sua vita sentimentale è stata piuttosto travagliata e ha fatto spesso discutere anche per alcuni scandali in cui l’ex presidente del Consiglio è stato coinvolto negli anni passati. Il primo matrimonio risale al 1965 quando convola a nozze con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, conosciuta l’anno precedente. Da questa relazione nascondo due figli: Marina e Pier. Nel 1980,intraprende una relazione extraconiugale con l’attrice di teatro, nome d’arte di Miriam Bartolini. Dopo aver ottenuto il divorzio dalla prima ...

Ha avuto due, Carla Dall'Oglio e Veronica Lario, e due, Francesca Pascale e Marta Fascina . Lascia cinque figli e sedici nipoti. Durante i suoi governi è stato spesso accusato da ...... pretendendo però non solo di non saldare il conto ma di avere anche un'altra somma di denaro che sarebbe servita a pagare vestiti nuovi per. Più tardi, a cena sul lungomare, una ...Commenta per primo, wags, chiamatele un po' come più vi piace, ma a tutti gli effetti sono tifose d'eccezione e anche la finale di Champions League sarà una battaglia sugli spalti fra bellissime ragazze, ...

Le mogli e le compagne di Silvio Berlusconi: da Veronica Lario a Marta Fascina TPI

Nel 1980, Silvio Berlusconi intraprende una relazione extraconiugale con l’attrice di teatro Veronica Lario, nome d’arte di Miriam Bartolini. Dopo aver ottenuto il divorzio dalla prima moglie nel 1985 ...L'ultima compagna è nata 50 anni dopo la prima moglie. In mezzo, molte altre storie, cinque figli e quattordici nipoti ...