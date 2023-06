Le Mans - Toyota | onorevole sconfitta

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ora che l'eco mediatica del trionfo della Ferrari a Lesi è un po' affievolita, vale la pena soffermarsi un attimo sulle ragioni e sulle situazioni che hanno contribuito a portare a questo risultato. Partite come favorite sulla carta, sull'onda delle tre vittorie consecutive conseguite nelle precedenti gare del Mondiale Endurance, lesi sono presentate all'appuntamento più importante con performance inferiori alle aspettative, emerse già durante le prove libere e le qualifiche. Le GRO10 Hybrid si sono dimostrare invece più competitive sul passo gara, tanto da arrivare a contendere il successo nelle fasi finali alla Ferrari vincitrice. A compromettere il risultato sono stati eventi tipici di una competizione imprevedibile come quella di Le: la vettura numero 7 di Conway, Kobayashi e Lopez è stata messa fuori gara dopo ...

nell'addio di esordio e di grande ritorno della Ferrari a Ledopo oltre 50 anni, Antonello ... Riportare la Ferrari nel WEC, farlo nella categoria Hypercar, sfidando grandissime come, non ...Nella storica gara della 24 ore di Lela vettura modello 499P, è stata guidata per tutto il ... Seconda è giunta la, vincitrice dello scorso anno. Passando alle due ruote, il weekend ha ...Le, vittime di un BoP penalizzante di peso applicato in seguito al dominio assoluto delle ...dalla leggenda del basket Lebron James - la Safety car guidata dal nove volte vincitore di Le...

Ferrari ha vinto l'edizione 2023 della 24h Le Mans, un impresa leggendaria che ha pochi eguali nella storia del motorsport. La Rossa non si imponeva infatti dal 1965, la 499P ha saputo primeggiare al ...Vincere una Le Mans equivale a un campionato di F1 se non di più ... Calado ha tagliato la bandiera a scacchi con un minuto e 21 secondi di vantaggio sulla Toyota GR010 #8 di Sebastien Buemi, Brendon ...