Le fiamme divampano nel cofano dell’auto | notte di paura a Civitavecchia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Fiamme e paure a Civitavecchia, dove intorno alle ore 2 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. In via Annovazzi, infatti, una vettura parcheggiata a ridosso dell'oratorio dei salesiani ha preso fuoco. Le fiamme sono divampate all'interno del veicolo e danneggiato un altro veicolo parcheggiato lì vicino. Dopo diverse ore di intenso lavoro i pompieri sono riusciti a domare le alte fiamme e a spegnere il rogo. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento.