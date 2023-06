Le fatiche di Elly Schlein prima della Direzione | “Sì al pluralismo | ma ho un mandato chiaro”

Schlein, spiega, 'va aiutata a superare questa fase così faticosa per il centrosinistra italiano. Il voto ha manifestato le nostre, e deve diventare un motivo per discutere tra noi, ...Schlein, spiega, 'va aiutata a superare questa fase così faticosa per il centrosinistra italiano. Il voto ha manifestato le nostre, e deve diventare un motivo per discutere tra noi, ...

De Micheli (Pd) a Elly Schlein: “Serve un cambio di passo, la maggioranza del partito è critica” Globalist.it

Paola De Micheli critica su Elly Schlein: "Quando sei un parlamentare puoi avere delle posizioni personali, ma quando diventi segretaria del partito occorre trovare mediazioni o comunque rappresentare ...