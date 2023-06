Le bandiere di Palazzo Madama a mezz' asta in memoria di Silvio Berlusconi

a mezz'asta aMadama e negli altri uffici del Senato .ROMA -a mezz'asta aMadama e negli altri edifici che ospitano gli uffici del Senato, in segno di lutto per la scomparsa del senatore Silvio Berlusconi. Lo ha deciso il presidente del Senato,...... il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha disposto stamattina l'esposizione dellea mezz'asta presso la sede municipale diSpada. Invece il consigliere comunale di Forza Italia ...

Le bandiere di Palazzo Madama a mezz'asta in memoria di Silvio ... Il Sole 24 ORE

Le immagini della facciata di Palazzo Madama con le bandiere a mezz’asta, in memoria di Silvio Berlusconi. (Alexander Jakhnagiev) ...Roma, 12 giu - Bandiere a mezz'asta a Palazzo Madama e negli altri edifici che ospitano gli uffici del Senato, in segno di lutto per la scomparsa del senatore Silvio Berlusconi. Lo ha deciso il presid ...