Lazio | il mercato al centro di tutto

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lalavora alle cessioni, acquisti e rinnovi. Alcuni giocatori, come Pedro, sono in trattative in corso da mesi, altri, come Romero, sembrano destinati a lasciare Formello. Tra i giocatori il cui contratto scade a giugno 2023, vi è Durmisi, che tornerà alladopo il termine dei suoi prestiti, ma si svincolerà il 30 giugno. azio Nel frattempo, la trattativa per il rinnovo di Pedro è ancora in corso, mentre lae la Juventus dovranno discutere del futuro di Pellegrini, che è arrivato in prestito. L'articolo proviene da Italia Sera.

Laè in chiaroscuro perché alterna innesti ampiamente impiegati e incomprensibili comparse. L'... Quanto alla Sampdoria , la sua agonia stagionale è segnata anche da undi scambi fatto ...Ma, visto il contratto in scadenza nel 2024, le pretendenti per il giocatore biancoceleste potrebbero aumentare in questa sessione di. La, secondo gli esperti, rimane però ...... cambiata e si è imposta nelmondiale. Oggi Mediaset è un punto di riferimento per tutti. ... Tele Toscana 1 e Teleamiata (Toscana), Videoumbria (Umbria), Roma TV (), Sole TV (Abruzzo), ...

LIVE TJ - Le ultime di mercato: clamorosa offerta dall'Arabia Saudita per Allegri, la Lazio chiede 35... Tutto Juve

ROMA - Ritorni poco graditi. Via vai a Formello, per molti sarà “via” e basta. Nemmeno si riaffacceranno nel centro sportivo. C’è una lunga lista di calciatori in prestito, tra chi è destinato a rient ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...