Lavoro minorile | in cinque anni sono morti 74 ragazzi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 12 giugno 2023)in Italia: rischi, infortuni e sicurezza sui luoghi di. Ecco quanto emerge dal 1° rapporto statistico suldi Unicef Italia. In, tra il 2017 e il 2021stati 74 iin incidenti sul. La maggior parte di loro, 67, aveva un’età compresa tra 15 e 19, gli altri 7 meno di 14. Gli infortuni con esito mortale per i minorenni sotto i 14e 67 per la fascia di età 15-19. Nello stesso arco di tempo le denunce di infortunio di minorenni sotto i 19presentate all’Inail a livello nazionalestate pari a 352.140. Il Veneto è la regione ...