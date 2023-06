Latte di proseguimento | serve davvero? I pareri e come scegliere quello giusto

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 12 giugno 2023) È ormai risaputo che, laddove possibile, l’allattamento al seno sia da preferire per i lattanti in maniera esclusiva almeno fino al sesto mese di vita, anche se le più recenti linee guida dell’Oms suggeriscono di proseguirlo anche oltre l’anno di età, fino addirittura ad arrivare ai 24 mesi. Allattare al seno non sempre è possibile, per una serie di svariate ragioni, mentre in alcune circostanze, per altrettanti motivi diversi, sono proprio le mamme a decidere di non allattare, preferendo ilartificiale; in ogni caso, si tratta di scelte personali che, in quanto tali, devono essere rispettate e non giudicate. Può anche capitare,raccontato recentemente da Aurora Ramazzotti, ad esempio, che a un certo punto una donna non abbia piùa sufficienza per nutrire appieno il bambino; in questi casi, si ricorre spesso alla ...