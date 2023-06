L'arrivo da marziano | il primo scudetto in salotto | i 29 trofei | addio Berlusconi | presidente visionario

Cosicchè, il terzo giorno ildecise di fare una passeggiata in Via Veneto. Forse la fama della dolce vita era arrivata fin lassù. Curiosava ed arrivò vicino ad un uomo che aveva un ...... dovrà riuscire a battere il suo grande rivale, ilPogacar, il nuovo " Cannibale ". Le ... Venerdì 26 maggio, Longarone - Tre Cime di Lavaredo (rifugio Auronzo) Su questodurissimo, che ...2200 metri in progressione costante, senza mai cedere un millimetro con unin piedi che ... Nell'anno dell'addio delLanfranco Dettori, Dario Di Tocco ne prende ufficialmente il ...

L'arrivo da marziano, il primo scudetto in salotto, i 29 trofei: addio ... Calciomercato.com

Per festeggiare l’evento è stata diffusa una nuova straordinaria immagine che mostra Marte sotto una luce completamente nuova, rivelando intricati dettagli della superficie marziana. Da quando nel 200 ...Firenze, 10 giugno 2023 – Esattamente vent’anni fa, il 10 giugno del 2003, la Nasa lanciò la il robot Spirit, il primo dei due rover del programma Mars Exploration Rover. Il suo gemello Opportunity pr ...