L' antiquariato | la Ferrari bianca e la ristorazione Serena Grandi | Con i libri tutti possono sognare

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'attrice cult degli anni 80 oggi impegnata nella scrittura di romanzi racconta il suo rapporto con il successo e il denaro in esclusiva a Il Giornale.it. Tra alti e bassi, che non esita a riconoscere, la sua forza sta nell'ottimismo e nella sua indomita passione per la vita

... una tre giorni organizzata da Paolocon Maurizio Gabbiadini come direttore tecnico. Per l'... Piazza Vittorio Emanuele II di Orzinuovi si riempirà di vintage,e collezionismo grazie ......Oggi lungo le vie e le piazze del centro storico della città trovate il mercatino die ... Al Circolo Artistico  " Mario" in via Manzoni 14 a Palazzo Chiabrera trovate la mostra ...Le piazze e vie cittadine offrono differenti e coinvolgenti tipologie di "mercatini" (, ... appuntamento il 25 maggio in piazza De