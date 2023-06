“L’amore che i nostri pelosetti ci donano è immenso e disarmante | non bisogna abbandonarli” L’appello di Don Cosimo Schena

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 giugno 2023) Quasi un italiano su due, cioè il 44,7% della popolazione, convive con almeno un cane. A confermarlo è stato l’ultimo “Rapporto Eurispes 2022” dopo avere analizzato le abitudini dei cittadini del Bel Paese. Eppure, soprattutto d’estate, c’è chi decide di disfarsi degli amici a quattro zampe, così da trascorrere le vacanze senza pensieri. Proprio per questo Don, il sacerdote più influencer d’Italia e soprannominato “Poeta deldi Dio” seguitissimo sui social, ha lanciato anche per questa estate 2023 un appello per non abbandonare gli animali: “Gli animali ti insegnanogratuito. Perché alcuni li abbanper strada?”. Abbandono animali, Don: “Se alcune persone sono capaci di abbandonare delle creature indifese e innocenti, chissà come si comportano ...