L’amicizia con Bush  e Putin | gli scontri con Merkel | il gelo di Obama

(Di lunedì 12 giugno 2023) In quasi trent’anni in politica e quasi dieci al governo Berlusconi è sempre stato protagonista sulla scena internazionale. Il rapporto con molti colleghi era fatto di un misto di familiarità e complicità maschile, rivalità al testosterone e goliardia. L’intesa con George W., le battute con Blair e Clinton, ilcon, gli alti e bassi con

Personalmente mi mancherà la sua', dice Maurizio Lupi. '... Per'ex premier Mario Draghi scompare un 'assoluto protagonista ...spirito d'iniziativa e innovazione straordinari. Da leader ...Silvio non c'è mai stato un momento di noia. Ha rafforzatotra'Italia e gli Stati Uniti e siamo grati per il suo impegno nella nostra importante alleanza. Laura e io mandiamo le ...Silvio non c'era mai un momento di noia. Ha rafforzatotra Italia e Stati Uniti e gli siamo grati per il suo impegno nella nostra importante alleanza. Io e Laura porgiamo le nostre ...