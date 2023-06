L’alleanza è morta | così Conte sbatte la porta in faccia a Schlein

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il campo largo è morto. Almeno per il momento. E inevitabilmente insieme al campo largo crolla pure il sogno di Ellydi raggiungere Giorgia Meloni nei sondaggi. Già, perché le parole di ieri di Giuseppeospite alla masseria di Bruno Vespa sono state un chiaro segnale alla segreteria del Pd: tra dem e M5S non ci potranno essere alleanze organiche, di sicuro non in vista delle europee ma forse neppure dopo. Che il rapporto tra Giuseppi e Elly non sia mai decollato non è certo un mistero. L’arrivo alla segreteria Pd disembrava il presupposto per realizzare ciò che con Letta era sostanzialmente impossibile: un’alleanza giallorossa vera, organica, sia nazionale che locale. In verità i due partiti si stanno dividendo un elettorato molto simile: la risalita del Pd con l’arrivo di Elly ha prodotto un calo corrispondente ...