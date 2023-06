L’Addio al Cavaliere | Silvio Berlusconi ci lascia a 86 anni

(Di lunedì 12 giugno 2023), leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, è morto all’ospedale San Raffaele di Milano a 86. Ritornato in ospedale dopo un lungo ricovero,non è riuscito a sconfiggere una polmonite e una leucemia mielomonocitica. Di seguito, l’articolo offre una panoramica sulla sua vita e carriera. La vita diSe si potesse fare l’anatomia di un istante nella straordinaria vita di, forse si dovrebbe scegliere la sera dell’ 8 novembre 2011. Non il giorno in cui ha fondato la Fininvest o quando ha dato avvio all’epopea del Milan, ma l’istante in cui ha perso il potere. Una figura centrale nella vita politica italiana,è stato allo stesso tempo amato e odiato, ma la ...

