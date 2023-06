L' addio a Francesco Nuti in 14 film da rivedere

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Mancherà, spentosi oggi a Roma a soli 68 anni dopo una lunga malattia. Mancava già, da tanto, dopo un brutto incidente da cui non si era mai davvero ripreso. La voglia e il desiderio di rivederlo in piedi e all'opera mai spenti. Perché la svolta nella sua storia e nella sua carriera era di quelle che non si riuscivano a digerire. Il comico e regista toscano, ex dei Giancattivi assieme ad Alessandro Benvee Athina Cenci, ha tirato su almeno due generazioni di romantici e disincantati con una serie di commedie che avevano non poco di quello che amiamo sia nell'umorismo toscano, sia in un certo cinema di Woody Allen. Le coppie che ha formato sullo schermo (con Giuliana De Sio, Ornella Muti, Clarissa Burt), le storie che hanno raccontato (Io, Chiara e lo Scuro, Tutta colpa del paradiso, Stregati, Caruso Pascoski (di ...