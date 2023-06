L’abuso di «perdere tutto» che livella le tragedie e impigrisce l’empatia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Più o meno, la scena è questa: Piemonte, novembre 1994, nella valle del Tanaro, sommersa dal fiume esondato dopo tre giorni di pioggia, un gommone a remi si avvicina al tetto di una cascina che affiora dall’acqua. A bordo, oltre al rematore, una giornalista del tg regionale accompagnata dall’operatore. Abbarbicati al tetto, gli abitanti della cascina in attesa che qualcuno li porti via (la troupe è stata più rapida dei soccorritori). La giornalista “gommone veloce” porge il microfono a una donna, e con il microfono la domanda assassina, che più che una domanda è una constatazione. Tono condolente (vagamente iettatorio), forte accento piemontese: «Eh… avete perso, eh…?». La risposta non la ricordo, non importa, a me piace immaginare che la poveretta abbia perso anche le staffe e sia esplosa: «Ma va…!». (In ogni caso, voglio rassicurare: la giornalista è poi ...

...madre perde'affidamento Per quali motivi una madre può...perde'affidamento Per quali motivi una madre può'... Ciò può includere comportamenti comefisico o emotivo , la ...... strumento ormai in predicato die non solo nell'attuale ... " Vigilare è giustissimo ma'Italia non può permettersii ......da mesi tutti i sindaci del Pd chiedono di abolired'...e Draghi) alla Corte dei conti sul Pnrr In tal senso è eloquente'... Sarebbe il segno di un Paese normale che non vuolenemmeno ...