L’abuso degli stage tra proposte destinate a chi ha già esperienza nel settore | straordinari imposti e nessun giorno di riposo né festivi

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Ho lavorato come scaffalista per un grande supermercato a 500 euro al mese. Sabati, domeniche età non esistevano. La formazione? Forse la prima settimana. Ho lavorato come un normalissimo dipendente ma pagato praticamente un terzo rispetto a un assunto – racconta Giuseppe a ilfattoquotidiano.it – Alla fine dei sei mesi mi hanno salutato e hanno preso altri stagisti. Come me, anche i miei colleghi hanno fatto la stessa fine al termine del tirocinio. La cosa ironica è che ho già alle spalle tre diversiper la stessa mansione e nello stesso. Trovano sempre il modo di proporti loanche se in realtà dinel campo ne hai già. Ho quasi 26 anni e mi domando quando potrò essere assunto e avere uno stipendio dignitoso”. Il racconto di Giuseppe è purtroppo molto simile a ...