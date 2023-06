(Di lunedì 12 giugno 2023) Ricchissimo, prese il voto dei poveri; milanese, sbancò in Sicilia: così l’ex premier fece sì che la maggioranza degli italiani si identificasse in lui. Non cercando di cambiarli, ma condividendone l’insofferenza per le regole e la profonda sfiducia verso la politica

La vera impresa di Silvio Berlusconi | Aldo Cazzullo Corriere della Sera

Ambizione milanese, efficienza lombarda, capacità brianzola di restare legato al popolo: così la sua straordinaria impresa economica e politica ha lasciato un segno indelebile nella storia italiana ...