La stampa mondiale ricorda Berlusconi | fra luci e ombre

La notizia della morte di Silvio Berlusconi è stata da subito in grande evidenza sui siti dei principali giornali e organi di informazione mondiali. La Bbc ha dato la notizia quasi in tempo reale. "......il segretario di Stato Usa Antony Blinken si è espresso pubblicamente durante la conferenza... È una grossa perdita, non solo per l'Italia, ma anche per la politica'.Questa è una grande perdita non solo per l'Italia, ma anche per la politica". Per Putin, ... Sullainternazionale, invece, si ricorda chi sia stato realmente Silvio Berlusconi e quello ...

Tra luci e ombre, la morte di Berlusconi sulla stampa mondiale Agenzia askanews

Il francese Le Figaro, quotidiano conservatore, ha ricordato Silvio Berlusconi come "figura cardine" nella politica italiana e ha messo sulla sua prima pagina un titolo legato alla passione dell'ex ...Così Vladimir Putin, che in precedenza aveva inviato un telegramma di cordoglio al presidente italiano Sergio Mattarella, ha commentato al giornalista del canale televisivo Rossiya 1, Pavel Zarubin, l ...